São Caetano x São Paulo na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Vale a liderança! Nesta terça-feira (11), São Caetano e São Paulo se enfrentam no estádio Anacleto Campanella, às 19h30 (de Brasília), no Anacleto Campanella, pela terceira rodada do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Caetano x São Paulo DATA Domingo, 11 de janeiro de 2022 LOCAL Anacleto Campanella - São Caetano do Sul, SP HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, no Anacleto Campanella.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O São Paulo vem de duas vitórias consecutivas e busca mais um triunfo para garantir a liderança. Um empate também serve para o Tricolor.

Em situação semelhante está o São Caetano, com 100% de aproveitamento na fase de grupos. O Azulão precisa da vitória para concluir a primeira etapa na ponta da chave..

Provável escalação do São Paulo: Young, Nathan, Beraldo, Luizão, Pablo, Patryck, Léo, Caio, Pedrinho, Vitinho e Maioli.

Provável escalação do São Caetano: Max, Chady, Guilherme, Vitor, Matheus, Gustavo, Edney, Guilherme, Kaique, Gustavo e Arthur.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Perilima 0 x 5 São Paulo Copinha 8 de janeiro de 2022 São Paulo 2 x 0 CSE Copinha 5 de janeiro de 2022

SÃO CAETANO

JOGO CAMPEONATO DATA São Caetano 2 x 0 CSE Copa do Brasil sub-20 15 de março de 2021 São Caetano 2 x 1 Perilima Copinha 5 de janeiro de 2022

