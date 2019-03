São Caetano x São Paulo: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Mancini terá problemas para escalar a equipe para o duelo decisivo no Paulista

O entra em campo pela última rodada do nesta quarta-feira (20), contra o , no Anacleto Campanella, em duelo de extrema importância que pode definir o futuro da equipe na competição. A partida terá transmissão pelo canal Premiere. Aqui na Goal você acompanha todos os lances da partida em tempo real!

Veja informações da partida!

JOGO São Caetano x São Paulo DATA Quarta-feira, 20 de março LOCAL Anacleto Campanella - São Paulo, Brasil HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação)

O jogo terá transmissão exclusiva pelo Premiere 1, para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO CAETANO

Com apenas sete pontos e uma vitória no Grupo A do Campeonato Paulista, o São Caetano entra em campo pressionado pelo risco de rebaixamento. Desta forma, o Azulão precisa vencer ou até mesmo empatar para se livrar. No entanto, de qualquer forma a equipe precisa torcer contra o -SP.

Provável escalação:

SÃO PAULO

Pressionado por bons resultados, o São Paulo precisa de uma vitória e a classificação para a fase final do Paulista caso não queira despertar novamente a ira da torcida.

Porém, para o duelo desta quarta, Mancini terá problemas com a escalação. Com Arboleda convocado para a seleção do , e Hernanes, com um estiramento na coxa esquerda, o técnico interino também não poderá contar Nenê vetado por conta de uma pancada no joelho esquerdo, enquanto Liziero segue treinando separadamente.

Dependendo do resultado, o Tricolor pode ser eliminado da fase de grupos da competição – o que aumentaria a lista de vexames da equipe nas últimas temporadas.

O São Paulo é o atual segundo colocado do Grupo D, com 14 pontos – o lidera com 17 e o Oeste.

Provável escalação: