São Caetano x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela quarta rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians visita o São Caetano neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no estádio Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, buscando se manter invicto, antes da paralisação da competição. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO São Caetano x Corinthians DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Estádio Anacleto Campanella, São Caetano do Sul, SP, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Vladimir Nunes da Silva

Quarto árbitro: Flávio Roberto Mineiro

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo (14), às 19h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de dois empates e uma vitória no Paulistão, o Corinthians busca manter a invencibilidade no estadual.

Para o confronto, o técnico Vagner Mancini não terá Cantillo, suspenso, após ser expulso contra a Ponte Preta, e Roni, com Covid-19.

Do outro lado, o São Caetano ainda não sabe o que é vencer no torneio, com duas derrotas e um empate no grupo D.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Guilherme Biro (Bruno Méndez); Gabriel, Araos e Cazares; Rodrigo Varanda, Mateus Vital e Antony (Jô).

Provável escalação do São Caetano: Luiz; Tony, Lucas Dias, Caetano e Fernando; Anderson Braz, Charles e Diego Cardoso; Filipe Carvalho, Willian Amorim e Carlinhos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 2 Palmeiras Paulista 3 de março de 2021 Corinthians 2 x 1 Ponte Preta Paulista 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Salgueiro x Corinthians Copa do Brasil 17 de março de 2021 21h30 (de Brasília) Mirassol x Corinthians Paulista 21 de março de 2021 16h (de Brasília)

SÃO CAETANO

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 0 x 0 São Caetano Paulista 8 de março de 2021 Palmeiras 3 x 0 São Caetano Paulista 11 de março de 2021

Próximas partidas