São Bernardo x Palmeiras sub-20: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (11), pelas quartas de final do Paulistão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na TV

É dia de decisão pelo sub-20: o viaja para enfrentar o São Bernardo pelas quartas de final do sub-20, nesta sexta-feira (11), às 15h (de Brasília), no Estádio Rubro Negro, em Itatiba. A partida terá transmissão ao vivo da FPF TV, pelo MyCujoo . Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Bernardo x Palmeiras DATA Sexta-feira, 11 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Rubro Negro - Itatiba, SP HORÁRIO 15h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão da FPF TV, no MyCujoo. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Equipes que estiveram no mesmo grupo na primeira fase, São Bernardo e Palmeiras voltam a se enfrentar, agora disputando uma vagas nas semifinais do Paulista sub-20.

Na fase de grupos, o time do ABC levou a melhor sobre o nas duas ocasiões, tanto em sua casa quanto na capital. Agora, tenta vencer novamente o gigante para se classificar à uma semifinal inédita.

Vale lembrar que o Palmeiras utiliza uma equipe alternativa no Paulistão, com atletas mais jovens e que recebem menos oportunidades em outras competições, como o Brasileirão sub-20. Atual tricampeão da competição, o clube tenta o tetra, mas terá uma tarefa difícil com um elenco menos experiente do que o rival desta sexta-feira (11).

Provável escalação do São Bernardo: Paulo Vitor; Lucas Tavares, Gabriel Lopes, Ruan, Luis Fernando, Jailton, Thailor, Michael, Gabriel Argentino, Felippi e Jesus César

Provável escalação do Palmeiras: Lucas Bergantin; Robert Dias, Carlos, Serafim e Quiñonez; Pedro Bicalho, Gabriel Góes e Bruno Menezes; Valdenílson, Robinho e Victor Michell.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO BERNARDO

JOGO CAMPEONATO DATA São Bernardo 3 x 3 Nacional Paulistão sub-20 30 de novembro de 2020 São Bernardo 1 x 0 -SP Paulistão sub-20 4 de dezembro de 2020

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa Santista 1 x 3 Palmeiras Paulistão sub-20 4 de dezembro de 2020 2 x 1 Palmeiras Copa do sub-20 9 de dezembro de 2020

Próximas partidas