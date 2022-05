São Bernardo x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e informações do Paulista Sub-20 2022

Jogo acontece nesta quarta-feira (1), pela quinta rodada do Paulistão; veja como acompanhar na internet

São Bernardo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1), no Primeirão, a partir das 15h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO São Bernardo x Corinthias DATA Quarta-feira, 1 de junho de 2022 LOCAL Primeirão - ABC, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Onde vai passar?

A Eleven Sports, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (1), no Primeirão.

Informações da partida

Empatados com quatro pontos cada no Grupo 9 do Paulistão sub-20, Corinthians e São Bernardo voltam a camppo mirando a ponta da tabela.

Enquanto o Timão vem de empate por 1 a 1 com o Suzano, o São Bernardo empatou com o ECUS por 2 a 2.

Últimos resultados e próximos jogos

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 0 x 3 Corinthians Paulistão sub-20 11 de maio de 2022 Corinthians 1 x 1 Suzano Paulistão sub-20 25 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x São Caetano Paulistão 8 de junho de 2022 15h (de Brasília) ECUS x Corinthians Paulistão 12 de junho de 2022 15h (de Brasília)

SÃO BERNARDO

JOGO CAMPEONATO DATA São Bernardo 1 x 0 Suzano Paulistão 11 de maio de 2022 ECUS 2 x 2 São Bernardo Paulistão 25 de maio de 2022

Próximas partidas