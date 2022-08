São Bernardo x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Partida acontece nesta quarta-feira (10), pela primeira rodada do Paulistão feminino; veja como acompanhar na TV e internet

São Bernardo e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira (10), no estádio Bruno José Daniel, a partir das 15h (de Brasília), pela primeira rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play e do Youtube.

O São Bernardo quer iniciar o campeonato com vitória e promete dificultar a vida do forte rival.

Do outro lado, o Corinthians confirmou a sua classificação à próxima fase do Brasileiro e agora vira a chave para começar o estadual com o pé direito.

Prováveis escalações

Possível escalação do São Bernardo: a confirmar.

Possível escalação do Corinthians: Paty, Paulinho, Giovanna, Andressa, Juliete, Gabi Zanotti, Lana, Gabi Portilho, Jaqueline, Victoria e Adriana.

Desfalques da partida

São Bernardo:

sem desfalques confirmados.

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO São Bernardo x Corinthians DATA Quarta, 10 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Bruno José Daniel, Santo André - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

São Bernardo

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Pinda x São Bernardo Paulista feminino 17 de agosto de 2022 15h (de Brasília) São José x São Bernardo Paulista feminino 24 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 2 Corinthians Brasileirão feminino 7 de agosto de 2022 Corinthians 4 x 0 Esmac Brasileirão feminino 3 de agosto de 2022

Próximas partidas