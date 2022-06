São Bernardo x Corinthians: escalação, desfalques e mais do jogo do Paulista Sub-20 2022

Jogo da quinta rodada do Paulistão Sub-20 acontece às 15h (de Brasília); confira o serviço do jogo desta quarta-feira (1)

A bola vai rolar nesta quarta-feira (1) para São Bernardo e Corinthians, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-20, a partir das 15h (do horário de Brasília), no Baetão.

Empatados com quatro pontos cada no Grupo 9 do Estadual, as equipes voltam a campo mirando a ponta da tabela.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto no Baetão, o Corinthians, sob o comando do técnico Danilo, não poderá contar com o goleiro Kauê e o zagueiro Robert Renan, na seleção brasilieira sub-20.

Do outro lado, o São Bernardo, do técnico Renato Peixe, deve manter a base da equipe dos últimos jogos.

Possível escalação do Corinthians: Wesley Borges; Léo Mana, João Pedro, Murillo e Vitor Meer; Zé Vitor; Biro, Matheus Araújo e Kayke (Pedrinho); Giovane e Felipe.

Possível escalação do São Bernardo: Ramon; Douglas, Luis Phelipe, Alexandre Moraes e Vinicius; Alê, Feijão, Iago e Deivinho; Chuck e Bosco.

Desfalques da partida

São Bernardo:

sem desfalques confirmados

Corinthians:

sem desfalques confirmados

ARBITRAGEM

Árbitro: Giovanni Domenico

Assistentes: Alexandre Basílio e Gabriel Pozzer

Transmissão ao vivo

O jogo entre São Bernardo e Corinthians será transmitido ao vivo pelo Eleven Sports, na internet, nesta quarta-feira (1).