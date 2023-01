São Bernardo FC x Santos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

São Bernardo e Santos se enfrentam na noite deste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Com uma vitória e um empate no campeonato, o São Bernardo, líder do grupo D, quer manter a sua invencibilidade. A tendência é que o time do ABC paulista tenha seu estádio dividido com a torcida rival. Do outro lado, o Santos vem de derrota no meio da semana e chega pressionado para mostrar uma melhor apresentação em campo.

Prováveis escalações

Escalação do provável São Bernardo: Alex Alves, Helder Maciel, Matheus Salustiano, Rafael Vaz; Jeferson, Rodrigo Souza, Vitinho, Arthur; Chrystian Barletta, João Carlos e Léo Jabá.

Escalação do provável Santos: João Paulo, João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Zanocelo, Dodi e Sandry (Ângelo); Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo.

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?