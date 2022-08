São Bernardo FC x Tocantinópolis: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série D

Partida acontece neste sábado (27), pelas quartas de final da Série D; veja como acompanhar na internet

Lutando por uma vaga na semifinal, e TocantinópolisSão Bernardo se enfrentam neste sábado (21), no estádio 1º de Maio, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D. A partida terá transmissão ao vivo do InStat Tv, no streaming.

Após vencer o duelo de ida por 3 a 0, o São Bernardo tem a vantagem do empate, além de poder perder dois gols de diferença para se classificar.

Já o Tocantinópolis precisa de um triunfo por quatro gols a mais para ficar direto com a vaga, ou por três para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Possível escalação do São Bernardo: Alex, Ruan, João Carlos, Italo, Hugo, Guilherme Queiroz, Vitinho, Rodrigo, Helder, Alex e Matheus.

Possível escalação do Tocantinópolis: Jefferson, Wanderson, Gustavo, Dede, Alan, Hiltinho, Marcio,Tiago, Bilau, Jheimy e Wanderson.

Desfalques da partida

Tocantinópolis:

Sem desfalques confirmados

São Bernardo:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO São Bernardo x Tocantinópolis DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL Estádio 1º de Maio, São Bernardo do Campo - SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Pedro de Araujo e Rondinelle Tavares (AL)

Quarto árbitro: Rafael Lima (AL)

VAR: Marco Aurelio Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Tocantinópolis

JOGO CAMPEONATO DATA Tocantinópolis 0 x 3 São Bernardo Série D 21 de agosto de 2022 Tocantinópolis 1 x 0 Santa Cruz Série D 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

São Bernardo

JOGO CAMPEONATO DATA Tocantinópolis 0 x 3 São Bernardo Série D 21 de agosto de 2022 São Bernardo 1 x 1 Bahia de Feira Série D 13 de agosto de 2022

