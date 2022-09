São Bernardo FC x América-RN: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Série D

Potiguares podem perder por um gol de diferença para garantir a vaga na decisão da Série D; veja como acompanhar na internet

A bola vai rolar para São Bernardo e América-RN neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no 1º de maio, pelo jogo de volta da semifinal da Série D. A partida terá transmissão ao vivo do InStat TV, no streaming.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, os potiguares podem perder por um gol de diferença para garantir a classificação à final da Série D, enquanto o São Bernardo precisa vencer por três gols para avançar.

Escalações:

Escalação do provável SÃO BERNARDO: Alex Alves; Alex Reinaldo, Islan, Matheus Salustiano e Eduardo Diniz; Bruno Azevedo, Rodrigo Souza e Cesinha; Guilherme Queiroz, Hugo Sanches e João Carlos.

Escalação do provável AMÉRICA-RN: Bruno; Everton, Édson, e Jean Pierre; Allef, Felipinho, Téssio, Rômulo e Elvinho; Wallace Pernambucano e Iago.

Desfalques

São Bernardo

sem desfalques confirmados.

América-RN

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: 1º de Maio – São Bernardo do Campo, SP

• Arbitragem: ROGER GOULART (árbitro), JORGE EDUARDO BERNARDIE e MAÍRA MASTELLA (assistentes), JONATHAN GIOVANELLA (quarto árbitro) e HEBER ROBERTO LOPES (AVAR)