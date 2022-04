São Bento x Portuguesa: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Paulista A2 2022

São Bento e Portuguesa entram em campo nesta quinta-feira (13), a partir das 19h (de Brasília), em Sorocaba, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista A2. A partida terá transmissão ao vivo de Paulistão Play, Eleven Sports, Hbo Max/Estádio TNT Sports e Youtube, todos pela internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Bento x Portuguesa DATA Quinta-feira, 13 de abril de 2022 LOCAL Estádio Municipal Walter Ribeiro, Sorocaba - SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Paulistão Play, Eleven Sports, Hbo Max/Estádio TNT Sports e Youtube, todos pela internet, são os veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, em Sorocaba.

MAIS INFORMAÇÕES

Com um peso a menos nas costas após conseguirem a vaga para disputar a primeira divisão do Paulistão em 2023, São Bento e Portuguesa agora querem concluir o campeonato com chave de ouro e ficar com a taça.

O time de Sorocaba eliminou o Oeste na semifinal. Após empates por 2 a 2 na ida, e 1 a 1 na volta, o São Bento levou a melhor por 3 a 2 nos pênaltis.

Já a Lusa avançou ao vencer o Rio Claro por 1 a 0 no jogo de ida, além do empate por 1 a 1 no Canindé.

ÚLTIMOS RESULTADOS

PORTUGUESA

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa 1 x 1 Rio Claro Paulista A2 9 de abril de 2022 Rio Claro 0 x 1 Portuguesa Paulista A2 2 de abril de 2022

