São Bento x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), em duelo atrasado da terceira rodada do Paulistão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras visita o São Bento nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Volta Redonda, em duelo atrasado da terceira rodada do Campeonato Paulista. O duelo terá transmissão ao vivo na TV Globo (para todo o Brasil, exceto RS e RJ), e no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Bento x Palmeiras DATA Quarta-feira, 24 de março de 2021 LOCAL Raulino Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Paulo Cesar Modesto

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

VAR: Marcio Henrique de Gois

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil / Foto: Getty Images

A TV Globo (para todo o Brasil, exceto RS e RJ), na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (24), às 19h. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Transferido para o Rio de Janeiro devido ao veto de eventos esportivos no estado de São Paulo até o dia 30 de março, o duelo entre São Bento e Palmeiras encerra a terceira rodada do Paulistão.

Na vice-liderança do grupo C, com sete pontos, o Verdão pode assumir a liderança nesta quarta.

Do outro lado, o São Bento ocupa a lanterna do grupo B com apenas um ponto, e vem de empate com o Guarani na última rodada.

Provável escalação do Palmeiras: Vinícius, Lucas Esteves, Renan, Luan e Marcos Rocha (Garcia); Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino; Lucas Lima, Willian e Gabriel Silva.

Provável escalação do São Bento: Luiz Daniel; Victor Guilherme (Gabriel), Dirceu, Marcão, Pablo; Escobar, Julio Rusch (Leilson), Daniel Costa (Fábio Bahia), Diego Tavares, Ruan (Bruno Leonardo) e Geovane Itinga (Allan Dias).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 São Caetano Paulista 11 de março de 2021 Palmeiras 2 x 0 Ferroviária Paulista 13 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x São Paulo Paulista 20 de março de 2021 16h30 (de Brasília) Botafogo-SP x Palmeiras Paulista 24 de março de 2021 A definir

SÃO BENTO

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 1 x 0 São Bento Paulista 4 de março de 2021 Guarani 0 x 0 São Bento Paulista 13 de março de 2021

Próximas partidas