Santos x Vasco: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), pela sétima rodada, em busca da vitória; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após conhecer a sua primeira derrota, o Vasco visita o nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Santos x DATA Quarta-feira, 2 de setembro de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo e Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Santos busca reecontrar o caminho da vitória nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro.

O aparece na décima posição, com sete pontos, enquanto o Vasco, que conheceu a sua primeira derrota no torneio nacional, é o terceiro colocado, com 10 pontos.

Após perder Ricardo Graça por conta de Covid-19, além de Werley, o Vasco também não terá Leandro Castan, que será poupado.

Desta forma, Miranda deve iniciar entre os titulares, enquanto Ulisses e Marcelo Alves disputam a outra vaga.

O jovem Talles Magno, expulso contra o , também está fora. No entanto, Andrey, que cumpriu suspensão, retorna.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Sánchez e Diego Pituca; Marinho (Lucas Braga), Kaio Jorge (Raniel) e Soteldo.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Marcelo Alves (Ulisses), Henrique; Andrey, Fellipe Bastos, Juninho, Bruno César, Benítez e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 Santos 0 x 1 Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Santos Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2020 21h (de Brasília) Santos x Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 (2) x (3) 2 Vasco Copa do 27 de agosto de 2020 Fluminense 2 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020

Próximas partidas