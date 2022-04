Santos x Universidad de Quito: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

O Santos recebe a Universidad de Quito nesta quarta-feira (13), a partir das 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Depois da derrota para o Banfield por 1 a 0 na rodada de estreia, o Peixe busca a recuperação para deixar a lanterna do Grupo C e conquistar os primeiros pontos na tabela de classificação.

Do outro lado, a Universidad de Quito ficou no empate sem gols com o La Calera, e aparece na vice-liderança com um ponto, ao lado do La Calera.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Presssionado pela primeira vitória na Sul-Americana, o Santos poderá contar novamente com os atacantes Ângelo e Léo Baptistão.

Por outro lado, o técnico Fabián Bustos não poderá contar com o zagueiro Kaiky, que está com uma proteção nasal após sofrer uma fratura, assim como o goleiro John, em transição física.

Já a Universidad, na formação 4-4-2, conta com Ismael Diaz e Cristian Borja como sua dupla de ataque.

Possível escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; William Maranhão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart; Jhojan Julio, Bryan Angulo e Lucas Braga.

Possível escalação da Universidad de Quito: Darwin Cuero; Gregori Anangonó, Yuber Mosquera, Bryan Caicedo e Gustavo Cortez; Kevin Minda, Facundo Martínez, Lisandro Alzugaray e José Carabalí; Ismael Díaz e Cristian Borja.

DESFALQUES

SANTOS:

(imagem de desfalque do time A - se houver no sistema)

John: transição física

Kaiky: machucado

UNIVERSIDAD DE QUITO:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Santos e Universidad de Quito será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quarta-feira.