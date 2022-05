Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Santos e São Paulo se enfrentam neste sábado (14), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da Band, na TV aberta.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x São Paulo DATA Sábado, 14 de maio de 2022 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (14), na Vila Belmiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de derrota para o Atlético-MG por 2 a 1 na última rodada, o Santos busca a recuperação no Brasileiro feminino para se manter entre os oito primeiros colocados. Atualmente, na sexta posição, com 12 pontos, registra quatro vitórias e quatro derrotas.

Concentradas para o clássico do fim de semana! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/zJUNd4hlBb — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 12, 2022

Do outro lado, o São Paulo, na quarta posição, com 17, chega embalado com três vitórias consecutivas. Nos primeiros oito jogos, soma cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota (para o Internacional, pela terceira rodada).

O Santos divulgou que terá os portões abertos para partida, com entrada gratuita.

O último encontro entre as equipes ocorreu em dezembro de 2021. Na ocasião, o Tricolor venceu por 3 a 2, pela Ladies Cup.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 1 Grêmio Brasileirão feminino 26 de abril de 2022 Atlético-MG 2 x 1 Santos Brasileirão feminino 3 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviária x Santos Brasileirão feminino 29 de maio de 2022 18h (de Brasília) Santos x ESMAC Brasileirão feminino 6 de junho de 2022 17h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA ESMAC 1 x 4 São Paulo Brasileirão feminino 24 de abril de 2022 São Paulo 2 x 1 RB Bragantino Brasileirão feminino 1 de maio de 2022

Próximas partidas