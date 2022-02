Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Paulistão 21/22

Clássico no Paulistão! Santos e São Paulo entram em campo neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do estadual. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na tv aberta, do Premiere, na tv fechada e do Paulistão Play, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x São Paulo DATA Domingo, 20 de fevereiro de 2022 LOCAL Vila Belmiro, Santos - sP HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Miguel Cataneo Ribeiro

Quarto árbitro: Rafael Felix da Silva

VAR: Rodrigo Guarizo

ONDE VAI PASSAR?

A Record, na tv aberta, o Premiere, na tv fechada, e o Paulistão Play, na internet,vão transmitir o jogo deste domingo, na Vila Belmiro. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Santos vai para o clássico deste domingo sendo comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes, após a demissão de Fávio Carille. O Alvinegro tem predileção para que um estrangeiro seja o novo técnico da equipe.

O Peixe é o segundo colocado do grupo D do Paulistão, com 9 pontos marcados e vem de derrota para o Mirassol.

Já o São Paulo está na vice-liderança do grupo B, com 8 pontos marcados.

O Tricolor não perde há três jogos no estadual (duas vitórias e um empate), e sabe que um triunfo no clássico dará mais tranquilidade para os compromissos da semana.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 3 x 2 Santos Paulistão 17 de fevereiro de 2022 Santos 2 x 1 Ituano Paulistão 13 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Salgueiro x Santos Copa do Brasil 23 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília) Santos x Novorizontino Baiano 27 de fevereiro de 2022 18h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Inter de Limeira Paulistão 17 de fevereiro de 2022 Ponte Preta 1 x 2 São Paulo Paulistão 13 de fevereiro de 2022

Próximas partidas