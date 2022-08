Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (21), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo (21), na Vila Belmiro, a partir das 19h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Vindo de derrota para o América-MG por 1 a 0, o Santos busca a recuperação no Brasileirão. Atualmente, no meio da tabela, o Peixe soma 30 pontos.

Para o clássico, o técnico Lisca não poderá contar com Carlos Sánchez, lesionado.

Do outro lado, o São Paulo, embalado com a classificação à semifinal da Copa do Brasil, volta as atenções para o Brasileiro. No momento, o Tricolor está com 29 pontos (seis vitórias, 11 empates e cinco derrotas).

Com a sequência de jogos decisivos na temporada, - no meio da semana encara o Atlético-GO na Copa Sul-Americana - o técnico Rogério Ceni pode mandar a campo um time misto.

Em 318 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 137 vitórias, contra 106 do Peixe, além de 75 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão 2022, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do SANTOS: João Paulo; Madson (Nathan), Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires), Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carabajal (Luan); Soteldo (Lucas Braga), Marcos Leonardo e Lucas Barbosa.

Possível escalação do SÃO PAULO: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves (Colorado), Nestor, Patrick e Reinaldo; Calleri e Luciano.

Desfalques da partida

Santos:

Carlos Sánchez: lesionado.

São Paulo:

Jandrei, Rafinha, Caio, Walce, Arboleda e André Anderson: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Santos é favorito contra o São Paulo nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,30 na vitória do Peixe, $ 3,10 no empate e $ 3,10 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,95 para quem acredita que os dois times irão marcar, e $ 1,75 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual jogador irá balançar as redes, pagando-se $ 3,50 se for Soteldo, e $ 3,90 se for Nikão.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Santos x São Paulo DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 2 Santos Brasileirão 9 de agosto de 2022 América-MG 1 x 0 Santos Brasileirão 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Santos Brasileirão 28 de agosto de 2022 18h (de Brasília) Santos x Goiás Brasileirão 5 de setembro de 2022 20h (de Brasília)

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 0 RB Bragantino Brasileirão 14 de agosto de 2022 América-MG 2 x 2 São Paulo Copa do Brasil 19 de agosto de 2022

Próximas partidas