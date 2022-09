Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Peixe busca a quarta vitória seguida no campeonato nesta quarta-feira (28); veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o São Paulo nesta quarta-feira (28), às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports e da Eleven Sports, no streaming, e do Paulistão Play, na internet.

O Peixe entra em campo querendo manter a invencibilidade no estadual. O Alvinegro é o vice-líder, com 16 pontos (cinco vitórias e um empate).

Do outro lado, o Tricolor não perde há quatro partidas e vem logo atrás na classificação, com 15 pontos somados.

Escalações:

Escalação do provável SANTOS: Anna Bia, Gi Oliveira, Tayla, Camila Martins, Bia Menezes, Brena, Ana Carla, Thaisinha, Jane, Fernanda e Cristiane.

Escalação do provável SÃO PAULO: Michelle, Fê Palermo, Thais, Mimi, Clara, Maglia, Yaya, Micaelly, Isa, Cacau e Travalão.

Desfalques

Santos

sem desfalques confirmados.

São Paulo

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 28 de setembro de 2022

• Horário: 15h

• Local: Vila Belmiro, Santos - SP