Santos x São Paulo: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Será o primeiro clássico paulista para as duas equipes que começaram melhor o campeonato estadual

O Santos recebe o São Paulo nesse domingo (27), às 17h (de Brasília), no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela terceira rodada do Paulistão 2019. A partida será transmitida pela Globo (para SP) e no canal Premiere FC, aqui na Goal Brasil você acompanha o tempo real do jogo.

O clássico 'SanSão' coloca frente a frente as duas equipes que melhor começaram o campeonato estadual. Os dois times venceram os dois primeiros encontros no certame e devem fazer confronto com ofensividade dos dois lados.

Veja informações da partida!

JOGO Santos x São Paulo DATA Domingo, 27 de janeiro de 2019 LOCAL Estádio do Pacaembu - São Paulo, Brasil HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela Rede Globo (apenas para São Paulo). O canal Premiere FC também passará o duelo. Aqui , na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

O novo reforço Felipe Aguilar foi inscrito no BID e pode atuar na partida.

O goleiro Éverson deve ficar no banco de reservas.

Provável escalação:

SÃO PAULO

Hernanes não jogará devido a um planejamento especial do São Paulo para recuperação muscular do jogador de 33 anos.

Provável escalação: