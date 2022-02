Santos x São Paulo: escalação, desfalques e mais do Paulistão 2022

Na Vila Belmiro, o Santos recebe o São Paulo na noite deste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Paulistão.

Ainda sem técnico, o Peixe quer reencontrar a vitória no campeonato, enquanto o São Paulo quer engatar o quarto jogo seguido sem perder.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

As duas equipes chegam para o clássico buscando um triunfo para dar maior tranquilidade ao longo da semana.

O Santos, que ainda não definidiu seu novo treinador, tem apenas uma baixa para o duelo: Carlos Sanchez, lesionado. O Peixe será comandado pelo auxiliar técnico, Marcelo Fernandes, e conta com o retorno de Ricardo Goulart, poupado na última rodada.

Já o São Paulo, apesar de estar a três jogos sem perder (duas vitórias e um empate), ainda não convenceu na temporada, após ter reforçado o seu elenco.

O Tricolor treinou na manhã deste sábado e finalizou a preparação para o primeiro clássico de 2022



Saiba mais > https://t.co/TcmFKy1oHN#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/SzVBX8cJlS — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 19, 2022

O técnico Rogério Ceni sabe que não terá Luan, Patrick e Luciano, já que o trio segue no departamento médico.

Assim Xavi terá que mais uma vez analisar suas peças disponíveis.

.Possível escalação do Santos: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Vinícius Balieiro (Camacho), Vinicius Zanocelo e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga..

Possível escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Miranda) e Reinaldo (Léo); Nestor (Gabriel), Gabriel Sara e Alisson; Nikão, Rigoni e Calleri.

DESFALQUES

SANTOS:

Carlos Sanchez: lesionado.

SÃO PAULO:

Luan, Luciano e Patrick: machucados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Santos e São Paulo será transmitido ao vivo pela Record, na tv aberta, pelo Premiere, na tv fechada, e pelo Paulistão Play, na internet, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.