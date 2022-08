Santos x São José-SP: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Partida acontece nesta quinta-feira (18), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e São José se enfrentam nesta quinta-feira (18), na Fonte Luminosa, às 11h (de Brasília), pela rodada de estreia do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports e do Estádio TNT Sports, no streaming, e do Paulistão Play.

Após estrear com goleada no estadual, o Santos entra em campo querendo mais uma vitória para tentar embalar no campeonato.

Do outro lado, o São José vem de derrota e agora busca se recuperar na competição longe dos seus domínios.

Nos últimos 20 jogos disputados entre as equipes, são 16 vitórias do Peixe, uma do São José, além de três empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: Anna Bia, Gi Oliveira, Tayla, Camila Martins, Bia Menezes, Brena, Ana Carla, Thaisinha, Fernanda, Jane e Cristiane.

Possível escalação da São José: Rosany, Karen, Letivia, Jucelia, Rafaela, Juliana, Karla, Vitoria, Sara, Camila e Aline.

Desfalques da partida

Santos:

sem desfalques confirmados.

São José:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Santos x São José-SP DATA Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 LOCAL Arena Barueri, Barueri - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 0 x 4 Santos Paulista feminino 11 de agosto de 2022 Santos 1 x 1 Flamengo Brasileiro feminino 7 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Santos Paulista feminino 24 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília) Santos x Portuguesa Paulista feminino 8 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

São José

JOGO CAMPEONATO DATA São José 0 x 2 RB Bragantino Paulista feminino 10 de agosto de 2022 São Paulo 3 x 1 São José Brasileiro feminino 7 de agosto de 2022

Próximas partidas