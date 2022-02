Santos x São Bernardo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

Santos e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira (10), na Vila Belmiro, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x São Bernardo DATA Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, e o Paulistão Play, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, na Vila Belmiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Com cinco pontos no grupo D do Paulistão, o Santos busca voltar a vencer após empatar com o Guarani na última rodada.

Do outro lado, o São Bernardo, líder do grupo B com sete pontos, vem de vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 0.

O Peixe possui amplo domínio sobre o rival (venceu os dois jogos disputados entre as equipes), e agora busca manter o aproveitamento de 100%.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 2 Santos Paulistão 2 de fevereiro de 2022 Guarani 1 x 1 Santos Paulistão 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Ituano Paulistão 13 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília) Mirassol x Ituano Paulistão 17 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

SÃO BERNARDO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 1 x 0 São Bernardo Paulistão 2 de fevereiro de 2022 São Bernardo 2 x 0 Ponte Preta Paulistão 5 de fevereiro de 2022

Próximas partidas