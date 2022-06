Santos x Portuguesa Santista: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Paulistão sub-20 2022

Jogo acontece nesta quarta-feira (8), pela 6ª rodada do Paulistão; veja como acompanhar na internet

Santos e Portugues Santista se enfrentam nesta quarta-feira (8), no CT Rei Pelé, a partir das 15h (de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista sub-20, no Grupo 12. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play e na Eleven Sports, na internet.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Santos x Portuguesa Santista DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL CT Rei Pelé - Santos, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gustavo Hoalnda (SP)

Assistentes: Ricardo Pavanelli (SP) e Guilherme Holanda (SP)

Quarto árbitro: Rafael de Souza (SP)

Informações da partida

Para continuar na ponta do Grupo 12, o Santos recebe a Portuguesa Santista, no CT Rei Pelé, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista sub-20.

Na tabela, a equipe santista está na primeira posição, com 15 pontos em cinco jogos. A Portuguesa Santista, por sua vez, está na penúltima posição do grupo, com apenas três pontos conquistados.

Ainda na competição, o Santos possui o melhor ataque da competição, com 24 gols marcados, tendo alcançado a maior marca da categoria no século.

Para o duelo, as duas equipes não terão maiores desfalques e, por isso, deverão repetir as últimas escalações dos jogos passados.

Prováveis escalações

Santos: Eduardo; Derick, Pedro, Thiago Balleiro, Leonardo; Rafael, Victor, Ivonei; Weslley, Fernando e Renyer.

Portuguesa: Ygor; Anilton, Daniel, Felipe, Carlos; Guilherme, Kaique, Maxwell; Jefferson, Matheus e Pedro Lucas.

Desfalques

Santos

Sem desfalques

Portuguesa

Sem desfalques

Últimos resultados e próximos jogos

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 0 x 1 Santos Paulistão sub-20 11 de maio de 2022 Santos 2 x 0 Chapecoense Brasileirão sub-20 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mauá x Santos Paulistão sub-20 12 de junho de 2022 15h (de Brasília) Santos x Água Santa Paulistão sub-20 15 de junho de 2022 15h (de Brasília)

PORTUGUESA SANTISTA

JOGO CAMPEONATO DATA Jabaquara 5 x 0 Portuguesa Santista Paulistão sub-20 8 de maio de 2022 Mauá 1 x 2 Portuguesa Santista Paulistão sub-20 11 de maio de 2022

Próximas partidas