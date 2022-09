Santos x Portuguesa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Jogo acontece nesta quinta-feira (8), pela quarta rodada do Campeonato Paulista feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta quinta-feira (08), às 15h (de Brasília), o Santos recebe como mandante a Portuguesa na Arena Barueri para duelo válido pela quarta rodada do Paulistão feminino 2022. Para acompanhar o duelo, a FPF tem acordo com o streaming Estádio TNT Sports para transmissão, além do Paulistão Play e do YouTube da federação. Na GOAL, você acompanha ao tempo real da partida.

Ainda invictas no torneio, as Sereias da Vila buscam sua terceira vitória na competição, após duas vezes em que se sobressaíram às adversárias, nas primeiras rodadas, e um empate no clássico contra o Palmeiras no último duelo, por 2 a 2.

A Portuguesa, por outro lado, procura melhorar na competição, depois de empatar na primeira e terceira rodada, além de ter sofrido uma goleada para as meninas do Timão, por 6 a 0. A equipe busca sua primeira vitória na competição jogando fora de casa e contra uma equipe reforçada do Santos.

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: Anna Bia; Gi Oliveira, Tayla, Camila e Bia Menezes; Brena, Ana Carla e Thaisinha; Jane, Fernanda e Cristiane.

Possível escalação da Portuguesa: Dani Lameu; Silmara, Leandra, Sabrina e Flavi; Thaina, Thuany e Alê Brito; Mariana, Cinthia e Thaís.

Desfalques da partida

Quando é?

Arena Barueri, São Paulo - SP

JOGO Santos x Portuguesa DATA Quinta-feira, de setembro de 2022 LOCAL HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 5 x 1 São José Paulistão feminino 18 de agosto de 2022 Palmeiras 2 x 2 Santos Paulistão feminino 24 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Portuguesa Paulistão feminino 08 de setembro de 2022 15h (de Brasília) Santos x EC São Bernardo Paulistão feminino 14 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Portuguesa

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 6 x 0 Portuguesa Paulistão feminino 18 de agosto de 2022 Portuguesa 0 x 0 Taubaté Paulistão feminino 24 de agosto de 2022

Próximas partidas