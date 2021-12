Santos x Palmeiras sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico na base! Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (2), no CT Rei Pelé, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Youtube da FPF, na internet, da Eleven Sports e do Paulistão Play, por streaming.

JOGO Santos x Palmeiras DATA Quinta-feira, 2 de dezembro de 2021 LOCAL CT Rei Pelé, Santos - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

A Eleven Sports e o Paulistão Play, por streaming, e o Youtube da FPF irão exibir o jogo desta quinta-feira (2).

O Santos chega às quartas de final do Paulista sub-20 confiantes após vencer a Ponte Preta nos dois duelos.

A equipe da Vila Belmiro quer aproveitar que o primeiro jogo será em seus domínios para abrir vantagem na disputa.

Do outro lado, o Palmeiras eliminou o São Caetano após uma goleada e um empate.

O Verdão, que vive grande momento na sua equipe principal, também quer provar seu valor na categoria de base.

Provável escalação do Santos: Breno; Sandro, Gustavo Moreira, Jair Paula e Pedrinho; Jhonnathan, João Victor e Rwan Seco; Fernandinho, Lucas Barbosa e Victor Michel.

Provável escalação da Palmeiras: Mateus; Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan ; Fabinho, Pedro Bicalho e Gabriel Silva; Giovani, Kevin e Vitor Hugo.

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 3 Santos Paulistão sub-20 25 de novembro de 2021 Santos 2 x 1 Ponte Preta Paulistão sub-20 19 de novembro de 2021

PALMEIRAS

Últimas partidas