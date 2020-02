Santos x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico paulista está marcado para este sábado (29), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando reencontrar o caminho da vitória, o recebe o na tarde deste sábado (29), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela oitava rodada do . O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Palmeiras DATA Sábado, 29 de fevereiro de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



busca se manter na liderança do Grupo A do Paulista / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Líder do Grupo A, com 11 pontos, o Peixe busca a recuperação no Paulista após a derrota na última rodada para o por 2 a 0.

Em busca de reforços para a temporada, o Santos viu a sua consulta a Robinho ser o principal assunto da semana, enquanto Luan Peres não escondeu a animação com a possível contratação.

"Claro que seria mais um atrativo para a torcida. Muito bom tê-lo com a gente, fantástico. Um ídolo para a garotada, todos viram ele jogar. Imensa qualidade e seria bem-vindo. Não sabia disso, mas se vier vai ser de total importância. Fica o convite para ele. Portas estão super abertas", disse.

O técnico Jesualdo entra em campo pressionado, registrando três vitórias, dois empates e duas derrotas. Uma vitória contra o rival pode trazer mais tranquilidade para o clube.

a atualizar

PALMEIRAS

Na vice-liderança do Grupo B, com 16 pontos, o entra em campo buscando a quarta vitória consecutiva no Paulista.

Para o clássico, o técnico Vanderleu Luxemburgo segue sem contar com Mayke, em transição física, além de Marcos Rocha, com problema no tornozelo direito.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 0 x 0 Santos Campeonato Paulista 16 de fevereiro Ituano 2 x 0 Santos Campeonato Paulista 22 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Defensa y Justicia 3 de março 19h15 (de Brasília) Santos x Campeonato Paulista 7 de março 21h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 1 Mirassol Campeonato Paulista 16 de fevereiro Palmeiras 1 x 0 Campeonato Paulista 21 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tigre x Palmeiras Copa Libertadores 4 de março 19h15 (de Brasília) Palmeiras x Ferroviária Campeonato Paulista 7 de março 17h (de Brasília)

Weverton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gomez e Matías Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael e Raphael Veiga; Willian, Dudu e Luiz Adriano