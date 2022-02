Santos x Novorizontino: escalação, desfalques e mais do Campeonato Paulista 2022

Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Novorizontino na noite deste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Paulistão.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Peixe busca reencontrar o caminho da vitória para assumir novamente a vice-liderança do grupo D. Atualmente, soma nove pontos, um a menos que o Santo André.

Do outro lado, o Novorizontino, na lanterna do grupo B, com apenas dois pontos, busca o primeiro triunfo no Estadual.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O técnico Marcelo Fernandes seguirá no comando do Santos até a chegada de Fabián Bustos.

Para o confronto na Vila Belmiro, quatro jogadores estão fora: Madson, Felipe Jonatan, Léo Baptistão e Vinicius Zanocelo, estão fora.

Possível escalação do Santos: João Paulo; Vinicius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme.

Possível escalação do Novorizontino: Giovanni; Lucas Ramon, Edson Silva, Bruno Aguiar e Guilherme Lazaroni; Léo Baiano, Barba e Anderson Rosa; Douglas Baggio, Danielzinho e Bruno Silva.

DESFALQUES

SANTOS:

Madsone Felipe Jonatan: problemas no músculo adutor da coxa esquerda

Vinicius Zanocelo: suspenso

Léo Baptistão: incômodos musculares

NOVORIZONTINO:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Santos x Novorizontino será transmitido ao vivo pela HBO Max e pelo Estádio TNT Sports, na internet, neste domingo.