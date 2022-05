Santos x Mauaense: onde assistir ao vivo, horário e informações do Paulistão sub-20 2022

Santos e Mauaense entram em campo na tarde desta quarta-feira (25), no CT Rei Pelé, a partir das 15h (de Brasília), pela quarta rodada do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

QUANDO É?

JOGO Santos x Mauaense DATA Quarta-feira, 25 de maio de 2022 LOCAL CT Rei Pelé, Santos - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Eleven Sports, na internet, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

MAIS INFORMAÇÕES

O Santos é o líder do grupo 12 do Paulistão, com 9 pontos. O Peixe venceu todos os seus jogos até o momento.

Do outro lado, a Mauaense está na quinta posição da chave, com 2 pontos marcados (dois empates e uma derrota).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 0 x 1 Santos Paulista sub-20 11 de maio de 2022 Santos 9 x 1 Mauá Paulista sub-20 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Jabaquara x Santos Paulista sub-20 1 de junho de 2022 15h (de Brasília) Santos x Portuguesa Santista Paulista sub-20 8 de junho de 2022 15h (de Brasília)

MAUAENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Jabaquara 1 x 0 Mauaense Paulista sub-20 11 de maio de 2022 Mauaense 0 x 0 Água Santa Paulista sub-20 8 de maio de 2022

Próximas partidas