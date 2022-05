Santos x La Calera: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

O Santos recebe o Unión La Calera na noite desta quarta-feira (18), na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do grupo C da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

QUANDO É?

JOGO Santos x Unión La Calera DATA Quarta-feira, 18 de maio de 2022 LOCAL Vila Belmiro, Santos - SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Vila Belmiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Na vice-liderança do C, com 7 pontos, o Santos conta com o apoio de sua torcida para vencer e assumir a ponta da tabela.

Do outro lado, a Unión La Calera está na primeira posição, com 8 pontos, e promete dificultar a vida do time brasileiro.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

UNIÓN LA CALERA

JOGO CAMPEONATO DATA Coquimbo 3 x 2 La Calera Chileno 24 de abril de 2022 La Calera 0 x 0 O'Higgins Copa do Nordeste 18 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Banfield x La Calera Copa Sul-Americana 5 de maio de 2022 21h30 (de Brasília) La Calera x Audax Italiano Chileno 9 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Santos Brasileirão 15 de maio de 2022 Santos 3 x 0 Coritiba Copa do Brasil 12 de maio de 2022

Próximas partidas