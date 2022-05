Santos x La Calera: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

Pela quinta rodada do grupo C da Copa Sul-Americana, Santos e Unión La Calera entram em campo na noite desta quarta-feira (18), na VIla Belmiro, às 21h30 (de Brasília).

O duelo é considerado "uma final", já que as duas equipes são as únicas com chances de classificação à próxima fase.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Santos vai a campo nesta quarta-feira com uma equipe alternativa. Pensando no Brasileirão, mais uma vez, o técnico Fabián Bustos dará oportunidade para jogadores menos utilizados.

A baixa no time santista segue sendo Ângelo, com problema físico.

Do outro lado, a Unión La Calera não tem desfalques confirmados, e agora está sob o comando de Federico Vilar, que assumiu o time no fim de semana.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Santos: João Paulo; Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Camacho, Sandry, Ricardo Goulart e Lucas Braga; Rwan (Bryan Angulo) e Marcos Leonardo.

Possível escalação do Unión La Calera: Ignacio Arce; Pedro Henrique, Christian Vilches e Henry Sanhueza; Matías Fernandez, Gonzalo Castellani, Williams Alarcón, César Perez e Esteban Valencia; Mathías Vidangossy e Sebastián Sáez.

DESFALQUES

SANTOS:

Ângelo: departamento médico.

UNIÓN LA CALERA:

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Santos e Unión La Calera será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.