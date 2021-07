Santos x Juazeirense-BA: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Santos e Juazeirense entram em campo nesta quarta-feira (28), na Vila Belmiro, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui