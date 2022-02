Santos x Ituano: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar neste domingo (13) para Santos x Ituano, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, a partir das 16h (do horário de Brasília). O Peixe vem para o duelo muito pressionado por conta dos últimos resultados.

O Santos está no Grupo D da competição, com seis pontos conquistados em cinco jogos. Já o Ituano, que está no Grupo B, vem de um empate sobre o Água Santa por 2 a 2, tendo conquistado oito pontos na competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, o Santos deverá ensaiar uma nova formação, conforme antecipou o técnico Fábio Carille. Dessa forma, o time, provavelmente, entrará com três zagueiros. Além disso, o Peixe só terá o desfalque de Kevin Matheus, enquanto Carlos Sánchez segue como dúvida.

O Ituano, para esta partida, deverá manter o mesmo time que empatou no último duelo, com Rafael Elias e Nathan formando a dupla de ataque.

Possível escalação do Santos: João Paulo; Madson , Kaiky, Bauermann, F. Jonatan (Velázquez) ; Zanocelo, Goulart, Camacho; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

O próximo jogo do Peixão é nesse domingo, contra o Ituano, também no Alçapão! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/7AQt9lSxm8 — #SantosDoMundo (@SantosFC) February 11, 2022

Possível escalação do Ituano: Pegorari; Pacheco, Dias, Léo, Roberto; Henrique, Jiménez, Siqueira, Neto Berola; Rafael Elias e Nathan.

DESFALQUES

SANTOS:

KEVIN MATHEUS: lesionado

CARLOS SÁNCHEZ: dúvida

ITUANO:

SEM DESFALQUES

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Santos e Ituano será transmitido ao vivo pela Record, na TV aberta, pelo Paulistão Play, no streaming, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (13).