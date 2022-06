Santos x Internacional: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece nesta quarta-feira (8), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (8), na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Santos x Internacional DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL Vila Belmiro - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel - SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro - SC

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva - SP

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro - RN

Informações da partida

Sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão (dois empates e duas derrotas), o Santos, com 12 pontos e no meio da tabela, busca a recuperação em casa.

Para o confronto na Vila Belmiro, o técnico Fabián Bustos não poderá contar com o zagueiro Kaiky e o atacante Marcos Leonardo, defendendo a seleção brasileira sub-20.

Por outro lado, o Peixe terá os retornos de Madson e Rodrigo Fernández, que cumpriram suspensão no empate com o Athletico-PR, e John, recuperado da Covid-19.

Alguns registros do treino de hoje! 📸🐳 pic.twitter.com/6qd1KdfQ9g — Santos FC (@SantosFC) June 7, 2022

Já o Internacional, que reencontrou o caminho da vitória após cinco empates consecutivos na Série A (bateu o RB Bragantino por 2 a 0), busca emplacar o segundo triunfo seguido para entrar na luta pelo G-4.

Sem Wanderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Mano Menezes pode deslocar David na ponta e promover o retorno de Alemão entre os titulares.

Pedro Henrique, que retorna após cumprir suspensão, pode ser opção no banco.

Em 77 confrontos entre as equipes, são 27 vitórias para cada lado, além de 23 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2021, empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Madson, Maicon (Emiliano Velázquez), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vincícius Zanocelo e Sandry; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Bryan Angulo.

Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rodrigo Dourado, De Pena (Gabriel), Edenilson, Alan Patrick e David (Mauricio ou Pedro Henrique); Alemão.

Desfalques

Santos

Kaiky e Marcos Leonardo: seleção brasileira sub-20

Internacional

Wanderson: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 1 Palmeiras Brasileirão 29 de maio de 2022 Athletico-PR 2 x 2 Santos Brasileirão 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Santos Brasileirão 11 de junho de 2022 19h (de Brasília) Juventude x Santos Brasileirão 15 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Atlético-GO Brasileirão 31 de maio de 2022 RB Bragantino 0 x 2 Internacional Brasileirão 5 de junho de 2022

Próximas partidas