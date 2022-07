Santos x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Partida acontece neste sábado (2), pela quarta rodada do Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Internacional entram em campo na tarde deste sábado (2), no CT Rei Pelé, a partir das 15h (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

O Santos entra em campo querendo a sua segunda vitória na competição. O Peixe é o sexto colocadodo grupo B, com 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota).

Já o Internacional está na segunda posição da chave, com 6 pontos marcados (duas vitórias e uma derrota).

Prováveis escalações

Possível escalação do SANTOS: Mauro, Kevyson, Balão, Deivid Washington, Zabala, Weslley, Matheus, Ivonei, Cadu Silva, Derick e Renyer.

Possível escalação do INTERNACIONAL: Anthoni, Alisson, Junior, Jhonatan, Samuel Bastos, Vinicius Rangel, Allan, Dias, Dustavo, Matheus e Lucca.

Desfalques da partida

Santos:

sem desfalques confirmados.

Internacional:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Santos x Internacional DATA Sábado, 2 de julho de 2022 LOCAL CT Rei Pelé, Santos - SP HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Francisco (SP)

Assistentes: Marcela SIlva e Patricia de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Fernanda de Souza (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 7 x 0 Jabaquara Paulista sub-20 29 de junho de 2022 Santos 1 x 1 RB Bragantino Brasileiro sub-20 26 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São José-SP x Santos Paulista sub-20 6 de julho de 2022 15h (de Brasília) Atlético-GO x Santos Brasileiro sub-20 10 de julho de 2022 10h (de Brasília)

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 5 x 0 Caxias Gaúcho sub-20 28 de junho de 2022 Internacional 3 x 1 Athletico-PR Brasileiro sub-20 25 de junho de 2022

Próximas partidas