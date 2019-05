Santos x Internacional: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela sexta rodada do Brasileirão

Visando o topo do Brasileirão, e entram em campo neste domingo (26), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do torneio nacional.

Veja informações da partida!

JOGO Santos x Internacional DATA Sábado, 25 de abril LOCAL Vila Belmiro - SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

O jogo será transmitido pela TV Globo, além do canal TNT e Premiere. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Com 100% de aproveitamento na Vila, o entra em campo após ser goleado pelo na última rodada, com o técnico Sampaoli podendo contar com o retorno de Eduardo Sasha.

“Jogo importante, clube onde me criei. Entrarei da mesma maneira junto com meus companheiros, ainda mais em casa, onde temos tido bons resultados. Inter vem de bons resultados, time qualificado, todos sabem da qualidade do Guerrero. Não podemos dar espaço. Tem finalização muito boa”, declarou o atacante.

Escalação provável:

INTERNACIONAL

No , D'Alessandro pode ficar no banco para a entrada de Sarrafiore. O zagueiro Rodrigo Moledo e o volante Rodrigo Dourado seguem fora da equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann.

Escalação provável: