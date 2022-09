Santos x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Peixe busca emplacar a quarta vitória consecutiva na competição; veja como acompanhar na internet

O Santos recebe o Guarani nesta quinta-feira (22), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela sexta rodada da terceira fase do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Líder do grupo 21 com 12 pontos, o Peixe entra em campo querendo encerrar o ciclo na ponta da tabela. Já o Guarani é o lanterna, sem pontuar, com cinco derrotas nesta fase, e não tem mais chance de classificação.

Escalações:

Escalação do provável SANTOS: João Vitor, Derick, Kevyson, Carlos Eduardo, Hyan, Jair Paula, Weslley, João Victor, Enzo, Ivonei e Fernando Paiva.

Escalação do provável GUARANI: Maicon, Gabriel, Caio José, João Pedro, Leonardo, Matheus, Nicolas, Gabriel, Fillipe, Matheus e Daniel.

Desfalques

Santos

O Peixe entra em campo sem desfalques confirmados.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: 22 de setembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: CT Rei Pelé, Santos - SP