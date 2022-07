Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro sub-20

Partida acontece neste sábado (2), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Santos e Fluminense se enfrentam neste sábado (16), no CT Rei Pelé, a partir das 10h (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Santos TV e da CBF TV, na internet.

O Santos entra em campo neste sábado de olho numa possível liderança do grupo B. O Peixe é o terceiro colocado, com 10 pontos marcados (três vitórias, um empate e uma derrota).

Do outro lado, o Fluminense não fez um bom início do campeonato, e está na oitava posição, com 5 pontos (duas vitórias, dois empates e uma derrota).

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: Mauro, Nycollas, Kevyson, Matheus, Ivonei, Cadu Silva, Derick, Zabala, Balão, Fernando e Kaio.

Possível escalação do Fluminense: Cayo, Mateus Alves, Felipe, Erick, Arthur, Isaac, Alexsandre, Jefté, Damaceno, Miguel Vinicius e Kennedy.

Desfalques da partida

Santos:

sem desfalques confirmados.

Fluminense:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Santos x Fluminense DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL CT Rei Pelé, Santos - SP HORÁRIO 10h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fernando de Souza (SP)

Assistentes: Juliana Esteves e Robson Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Pietro Stefanelli (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 2 Tanabi Paulista sub-20 13 de julho de 2022 Atlético-GO 0 x 2 Santos Brasileiro sub-20 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviária x Santos Paulista sub-20 19 de julho de 2022 15h (de Brasília) Corinthians x Santos Brasileiro sub-20 24 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Madureira Carioca sub-20 11 de julho de 2022 Fluminense 1 x 1 RB Bragantino Brasileiro sub-20 6 de julho de 2022

Próximas partidas