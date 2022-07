Santos x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (2), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o Flamengo na noite deste sábado (2), na Vila Belmiro, a partir das 19h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, e do Premiere FC, na plataforma de streaming.

O Santos quer reencontrar as vitórias no Brasileirão, já que vem de dois empates consecutivos. O Peixe é o sétimo colocado, com 19 pontos marcados.

O Alvinegro terá os retornos de João Paulo, Zanocelo, além do técnico Fabián Bustos, que cumpriram suspensão na última rodada. Além disso, outros jogadores poupados no meio da semana, como Bauermann e Marcos Leonardo, também voltam a ficar à disposição.

Do outro lado, o Flamengo está em nono lugar, com 18 pontos. O Rubro-Negro tem problemas para o duelo deste sábado, já que vários jogadores testaram positivo para covid-19 no meio da semana. Quem deixou o clube foi o meia Andreas Pereira.

Além disso, o Rubro-Negro pensa no próximo compromisso pela Copa Libertadores e, por isso, pode mandar a campo uma equipe alternativa. Fabrício Bruno e Matheus França estão liberados após cumprirem quarentena. Já Arão, Diego Alves e Matheus Cunha passarão por novos testes.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Flamengo venceu 8, o Santos 6, além de 6 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do SANTOS: João Paulo, Auro, Maicon (Velázquez), Eduardo Bauermann e Lucas Pires (Felipe Jonatan); Camacho, Vinícius Zanocelo, Ângelo e Bruno Oliveira (Jhojan Julio); Léo Baptistão e Marcos Leonardo.

Possível escalação do FLAMENGO: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Lázaro e Gabriel.

Desfalques da partida

Santos:

Fernández: suspenso.

Madson: lesionado.

Sandry: covid-19.

Flamengo:

Arão, Diego Alves e Matheus Cunha: covid-19.

Quando é?

JOGO Santos x Flamengo DATA Sábado, 2 de julho de 2022 LOCAL Vila Belmiro, Santos - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael Alves e Michel Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Thiago Scarascati (SP)

VAR: Emerson Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Dep. Táchira 1 x 1 Santos Sul-Americana 29 de junho de 2022 Corinthians 0 x 0 Santos Brasileirão 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Dep. Táchira Sul-Americana 6 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Santos x Atlético-GO Brasileirão 10 de julho de 2022 18h (de Brasília)

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Tolima 0 x 1 Flamengo Libertadores 29 de junho de 2022 Flamengo 3 x 0 América-MG Brasileiro 25 de junho de 2022

Próximas partidas