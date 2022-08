Santos x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro feminino

Partida acontece neste domingo (7), pela 15ª rodada Brasileiro feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Flamengo se enfrentam neste domingo (7), na Arena Barueri, a partir das 11h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Em nono lugar com 19 pontos, o Santos deixou a zona de classificação e, desta forma, não depende apenas de si para disputar a próxima fase. O Peixe terá que vencer o duelo, além de torcer por um tropeço de Ferroviária e Grêmio.

Do outro lado, o Flamengo, em quinto lugar, com 24 pontos, garantiu a vaga com a vitória no meio da semana e vai a Barueri sem pressão por um resultado positivo. .

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: Vivi, Gi Oliveira, Kaká, Jajá, Bia Menezes, Brena, Ana Carla, Fernanda, Jane, Ketlen e Cristiane.

Possível escalação do Flamengo: Natascha, Monalisa, Daiane, Cida, Jucinara, Rayanne, Thaisa, Isadora, Crivelari, Maria Alves e Gabi.

Desfalques da partida

Santos:

sem desfalques confirmados.

Flamengo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Santos x Flamengo DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Arena Barueri, Barueri - SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Mattos (SP)

Assistentes: Veridiana Bisco e Leandra Cossette (SP)

Quarto árbitro: José Souza (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 2 Santos Brasileirão feminino 3 de agosto de 2022 Santos 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão feminino 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviária x Santos Paulista feminino 11 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Santos x São José Paulista feminino 18 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 RB Bragantino Brasileirão feminino 3 de agosto de 2022 Atlético-MG 0 x 1 Flamengo Brasileirão feminino 20 de junho de 2022

Próximas partidas