Santos x Ferroviária feminino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta segunda (23), pelas quartas do Brasileirão Feminino; veja como acompanhar ao vivo na internet

Santos e Ferroviária se enfrentam às 19h (de Brasília) desta segunda-feira, na Vila Belmiro, no jogo de volta das quartas de final do Brasileirão feminino 2021. A partida terá transmissão pelo TikTok do canal Desimpedidos. Pela Goal, você pode acompanhar o placar ao vivo clicando aqui.

No jogo de ida, na casa das Guerreiras Grenás, a Ferroviária venceu por 3 a 2. Assim, a equipe do interior paulista tem a vantagem do empate para ficar com a vaga nas semifinais.

JOGO Santos x Ferroviária DATA Segunda-feira, 23 de agosto de 2021 LOCAL Vila Belmiro, Santos - SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

(Foto: Guilherme Dionizio/Pool/AFP/Getty)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após derrota santista na casa da Feroviária por 3 a 2, o alvinegro terá que correr atrás do resultado na Vila Belmiro.

O Santos vem de uma grande vitória sobre a Portuguesa por 4 a 0, válida pelo Paulistão 2021. Pelo bom resultado, o clube pode vir confiante para derrotar a Ferroviária dentro de casa.

Da mesma forma, a Ferroviária vem de um bom placar, vencendo o São José por 4 a 2, fora de casa. Desse modo, as Guerreiras Grenás vão para o jogo com boas expectativas, assim como o Santos.

Provável escalação do Santos: Júlia Daltoé; Fernanda Palermo, Rita Bové, Michelle e Cristiane Rozeira; Ketlen Wiggers, Daiana e Sole Jaimes; Beatriz Ferreira, Bruna Santos e Brena Vianna.

Provável escalação da Ferroviária: Ana Alice; Ana Maria, Luciana Dionizio, Amanda Brunner e Luana Sartório; Ana Lurdes, Rafaela Silva e Monalisa Reis; Carolina Tavares, Géssica e Patrícia Sochor.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 3 x 2 Santos Brasileirão feminino - Quartas de final 15 de agosto de 2021 Santos 4 x 0 Nacional Paulista feminino 18 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Ferroviária Brasileirão feminino - Quartas de final 23 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

FERROVIÁRIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 3 x 2 Santos Brasileirão feminino - Quartas de final 15 de agosto de 2021 São José 2 x 4 Ferroviária Paulista feminino 18 de agosto de 2021

Próximas partidas