Santos x EC São Bernardo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Jogo acontece nesta quarta-feira (14), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Na Vila Belmiro, Santos e São Bernardo entram em campo nesta quarta-feira (14), às 15h (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão feminino. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Paulistão Play, no streaming, e no canal da FPF no Youtube.

O Peixe entra em campo buscando uma vitória para tentar alcançar a liderança, já que está em segundo lugar, com 10 pontos. Em quatro partidas até o momento, o Alvinegro venceu três e empatou uma.

Do outro lado, o São Bernardo é o sétimo colocado, com cinco pontos, somando uma vitoria, dois empates e uma derrota no campeonato.

Escalações:

Escalação do provável SANTOS: Anna Bia, Gi Oliveira, Tayla, Camila Martins, Bia Menezes, Brena, Ana Carla, Thaisinha, Jane, Cristiane e Fernanda.

Escalação do provável SÃO BERNARDO: Michelle, Renata, Carolina, Alice, Ellen, Thuany, Giovania, Kelly, Maynara, Jeniffer e Isabela.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 14 de setembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Vila Belmiro, Santos - SP.