Santos x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo do Brasileirão Série A 2022

Santos e Cuiabá se enfrentam neste domingo (8), na Vila Belmiro, a partir das 18h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Cuiabá DATA Domingo, 8 de maio de 2022 LOCAL Vila Belmiro, Santos - SP HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Labes (SC)

Quarto árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

VAR: Rodrigo de Miranda (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste domingo, na Vila Belmiro.

MAIS INFORMAÇÕES

O Santos quer a vitória na Vila Belmiro para se manter entre os primeiros da tabela.

O Peixe é o sexto colocado do Brasileirão, com 7 pontos, e vem de vitória sobre a Universidad Católica pela Copa Sul-Americana, no meio da semana.

Já o Cuiabá está logo atrás do rival, com a mesma pontuação.

O Dourado quer dar sequência à sua boa arrancada no campeonato, mas, durante a semana, perdeu de virada para o Racing e deu adeus à Sul-Americana.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Universidad Católica 0 x 1 Santos Sul-Americana 5 de maio de 2022 São Paulo 2 x 1 Santos Brasileirão 2 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Coritiba Copa do Brasil 12 de maio de 2022 21h30 (de Brasília) Goiás x Santos Brasileirão 15 de maio de 2022 19h (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 2 Racing Sul-Americana 3 de maio de 2022 Cuiabá 1 x 1 Atlético-GO Brasileirão 30 de abril de 2022

Próximas partidas