Santos x Cuiabá: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Ainda sonhando com uma possível vaga para a pré-Libertadores, o Santos enfrenta o Cuiabá nesta quinta-feira (9), na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília), pela 38ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Cuiabá DATA Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Marielson Alves (BA)

VAR: Rodrigo Nunes (RJ)

Auxiliar VAR: Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, na Vila Belmiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Qual o canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sonhando com uma vaga na pré-Libertadores, o Santos entra em campo precisando vencer e torcer pelo tropeço de Fluminense, Ceará, Atlético-GO e América-MG.

Para o confronto em casa, o Peixe não poderá contar com Marcos Leonardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Cuiabá precisa de apenas um empate para garantir a permanência na Série A.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho, Vinícius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho, Ângelo e Marcos Guilherme.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Lucas Ramon, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê e Max; Felipe Marques, Clayson e Elton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Santos Brasileirão Série A 28 de novembro de 2021 Flamengo 0 x 1 Santos Brasileirão Série A 6 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Limeira x Santos Paulista 26 de janeiro de 2022 A definir Santos x Botafogo-SP Paulista 30 de janeiro de 2022 A definir

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 3 de dezembro de 2021 Cuiabá 1 x 0 Fortaleza Brasileirão 6 de dezembro de 2021

Próximas partidas