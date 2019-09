Santos x CSA: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Peixe visa a recuperação no Brasileirão neste domingo (29); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem vencer há quatro jogos, o busca a recuperação contra o neste domingo (29), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x CSA DATA Domingo, 29 de setembro LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Alexandre Vidal

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Após empatar com o no Rio de Janeiro na última rodada, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Marinho, expulso na última rodada.

Vindo de quatro jogos sem vencer, o só pensa na vitória em casa para reencontrar o caminho das vitórias.

Atualmente, o Santos ocupa a terceira posição, com 38 pontos. Dez a menos que o líder Flamengo.

Provável escalação do Santos: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge (Felipe Jonatan); Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez (Evandro); Soteldo, Eduardo Sasha e Derlis González (Uribe)

CSA

Vindo de goleada para o por 6 a 2, o CSA busca encontrar forçar para encarar o Santos na Vila Belmiro.

Para o confronto, o técnico Argel Fucks deve realizar algumas mudanças na equipe. João Vitor, poupado na última rodada, deve retornar na equipe titular, enquanto Ricardo Bueno deve entrar no lugar de Alecsandro.

O CSA ocupa a 18ª posição, com 19 pontos.

Provável escalação do CSA: Jordi; Dawham, Alan Costa, Luciano Castán, Carlinhos; Naldo, João Vitor, Apodi; Jonatan Gomez, Bustamante; Ricardo Bueno

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 3 Brasileirão 22 de setembro Fluminense 1 x 1 Santos Brasileirão 26 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Brasileirão 5 de outubro 17h (de Brasília) Santos x Palmeiras Brasileirão 9 de outubro 21h30 (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 0 Ceará Brasileirão 22 de setembro Palmeiras 6 x 2 CSA Brasileirão 25 de setembro

Próximas partidas