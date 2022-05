Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Santos e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (12), na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime Video.

Veja mais informações da partida!

Mais artigos abaixo

QUANDO É?

JOGO Santos x Coritiba DATA Quinta-feira, 12 de maio de 2022 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha (BA) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)

Quarto árbitro: Vinicius Gonçalves Dias - SP

ONDE VAI PASSAR?

A Amazon Prime, na plataforma de streaming, vai transmitiro jogo desta quinta-feira (12), na Vila Belmiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Embaldo com duas vitórias consecutivas, o Santos volta as atenções para a Copa do Brasil, em busca da classificação às oitavas de final.

Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, o Peixe precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Em caso de vitória simples, a vaga será decidida nos pênaltis.

Profe atento pra decisão! 👨‍🏫🐳 pic.twitter.com/uBSxFQTSCo — Santos FC (@SantosFC) May 10, 2022

Do outro lado, o Coritiba, que vem de derrota para o Avaí por 2 a 1 no Brasileirão, joga pelo empate na Vila Belmiro para seguir na competição nacional.

A campanha do Santos na Copa do Brasil 2022

Salgueiro 0 x 3 Santos - 23 de fevereiro de 2022

Fluminense-PI 1 (4) x (5) 1 Santos - 8 de março de 2022

Coritiba 1 x 0 Santos - 20 de abril de 2022

Santos x Coritiba - 12 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

A campanha do Coritiba na Copa do Brasil 2022

Bahia de Feira 2 x 5 Coritiba - 24 de fevereiro de 2022

Pouso Alegre 1 (2) x (3) 1 Coritiba - 10 de março de 2022

Coritiba 1 x 0 Santos - 20 de abril de 2022

Santos x Coritiba - 12 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Universidad Católic0 x 1 Santos Copa Sul-Americana 5 de maio de 2022 Santos 4 x 1 Cuiabá Brasileirão 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Santos Brasileirão 15 de maio de 2022 19h (de Brasília) Santos x Unión La Calera Copa Sul-Americana 18 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 3 x 2 Fluminense Brasileirão 1 de maio de 2022 Avaí 2 x 1 Coritiba Brasileirão 10 de maio de 2022

Próximas partidas