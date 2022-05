Santos x Coritiba: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (12) para Santos x Coritiba, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, o Peixe precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final, enquanto o Coxa joga pelo empate.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Vila Belmiro, o Santos não terá o técnico Fabián Bustos, expulso no primeiro jogo após reclamar da arbitragem. Assim, o auxiliar Lucas Ochandorena comandará a equipe.

Além do treinador, o Peixe não poderá contar com Ângelo, com lesão na coxa direita, enquanto Maicon é tratado como dúvida.

Já o Coritiba não poderá contar com Igor Paixão, vetado após dores na posterior da coxa, e Fabrício Daniel, que já atuou pelo Mirassol na competição.

Por outro lado, o técnico Gustavo Morínigo pode optar pelas entradas Guilherme Biro no lugar de Egídio, e Alef Manga na vaga de Fabrício Daniel.

Possível escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon (Emiliano Velázquez), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Léo Baptistão e Jhojan Julio; Ricardo Goulart e Marcos Leonardo

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val (Bernardo ou Guillermo), Andrey e Robinho; Alef Manga e Léo Gamalho.

DESFALQUES

SANTOS:

Ivan Storti/Santos FC

Ângelo: lesionado

Fabián Bustos: suspenso (cartão vermelho)

CORITIBA:

Fabrício Daniel: regulamento da Copa do Brasil

Igor Paixão: machucado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Santos e Coritiba será transmitido ao vivo pelo streaming da Amazon Prime Video, nesta quinta-feira (12).