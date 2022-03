Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo (27), na Vila Belmiro, a partir das 11h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Corinthians DATA Domingo, 27 de março de 2022 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, na Vila Belmiro

MAIS INFORMAÇÕES

Com duas derrotas e uma vitória, o Santos entra em campo pressionado após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0 na última rodada. Atualmente, aparece na décima posição, com três pontos. Um a mais que o Cruzeiro, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Já o Corinthians, na quarta posição, com sete pontos, vem de vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Miriã, está invicto na competição, com dois triunfos e um empate.

O último encontro entre as equipes aconteceu em outubro de 2021, pelo Paulista Feminino 2021. Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 4 x 1 São José Brasileiro feminino 13 de março de 2022 Palmeiras 1 x 0 Santos Brasileiro feminino 19 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Kindermann x Santos Brasileiro feminino 3 de abril de 2022 15h (de Brasília) Santos x CRESSPOM Brasileiro feminino 17 de abril de 2022 11h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 1 Corinthians Brasileiro feminino 14 de março de 2022 Corinthians 1 x 0 Cruzeiro Brasileiro feminino 18 de março de 2022

Próximas partidas