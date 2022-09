Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Jogo válido pela 20ª rodada do estadual será neste domingo (11); veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Corinthians fazem clássico neste domingo (11), às 15h (de Brasília), pela 20ª rodada do Paulistão sub-20. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Eleven Sports, no streaming, e da Santos TV, na internet.

O Peixe entra em campo querendo mais uma vitória para ficar perto de uma vaga à próxima fase. Já o Timão sabe que precisa pontuar também para continuar vivo no campeonato.

Escalações:

Escalação do provável Santos: João Vitor, Derick, Kevyson, Carlos Eduardo, João Marinho, Jair, Weslley, Matheus Nunes, Enzo, Ivonei e Fernando.

Escalação do provável Corinthians: Wesley, Cauan, João victor, Renanto, Thomas, Gustavo henrique, Idelmindo, Ryan, Arthur, Breno e Higor.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Vila Belmiro, Santos - SP