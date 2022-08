Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Partida acontece nesta quarta-feira (31), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17; veja como acompanhar na TV e internet

O Santos recebe o Corinthians nesta quarta-feira (31), no CT Rei Pelé, a partir das 15h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo da Santos TV, na internet.

O Peixe entra em campo de olho na liderança do grupo A, além de querer manter a invencibilidade no campeonato. O Alvinegro é o segundo colocado, com 10 pontos marcados até o momento (três vitórias e um empate).

Já o Corinthians está na quinta posição, com 5 pontos conquistados (uma vitória, dois empates e uma derrota). O Timão quer o triunfo para se manter próximo aos líderes.

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: Rodrigo, Orlando, Diego, João Menezes, Rodrigo Cezar, Lenin, Bernardo, Deivid, Matheus Lima, Gabriel e Gustavo.

Possível escalação do Corinthians: Felipe, William Silva, Moscardo, Adryan Silva, Gabriel, Guilherme, Juninho, João Victor, André, Luiz Gustavo e Kaio.

Desfalques da partida

Santos:

sem desfalques confirmados.

Internacional:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Santos x Corinthians DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL CT Rei Pelé, Santos - SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Assistentes: Bruno Silva de Jesus e Rodrigo Meirelles Bernardo (SP)

Quarto árbitro: Pietro Dimitroff (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos 4 x 1 Internacional Brasileiro sub-17 23 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Palmeiras 2 x 3 Santos Brasileiro sub-17 16 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Santos Brasileiro sub-17 7 de setembro de 2022 15h (de Brasília) Santos x Chapecoense Brasileiro sub-17 14 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Internacional

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians 1 x 1 Athletico-PR Brasileiro sub-17 23 de agosto de 2022 15h (de Brasília) RB Bragantino 1 x 3 Corinthians Brasileiro sub-17 17 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Próximas partidas