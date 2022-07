Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (13), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (13), na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para SP), na TV aberta, do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Bem perto da classificação às quartas de final da Copa do Brasil após a goleada aplicada por 4 a 0 no jogo de ida, o Timão pode até perder por três gols de diferença para avançar, enquanto o Peixe precisa vencer por cinco para seguir na competição. Se ganhar por quatro gols, leva a decisão para os pênaltis.

Para o confronto na Vila Belmiro, o Santos, sob o comando do técnico interino Marcelo Fernandes, não poderá contar com Zanocelo, expulso no primeiro jogo, e o meia-atacante Ricardo Goulart, que negocia a rescisão contratual com o clube.

Do outro lado, o Corinthians segue embalado após a classificação às quartas da Liebrtadores e a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão.

O técnico Vítor Pereira não poderá contar novamente com Gustavo Mantuan, Júnior Moraes, Luan e Lucas Piton, entregues ao departamento médico, além de Fagner, Maycon e Renato Augusto, em transição física.

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: João Paulo; Lucas Braga, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Sandry e Sandry; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Róger Guedes.

Desfalques da partida

Santos:

Zanocelo: suspenso (cartão vermelho)

Corinthians:

Gustavo Mantuan, Júnior Moraes, Luan e Lucas Piton: DM

Fagner, Maycon e Renato Augusto: transição física

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Corinthians é favorito contra o Santos nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,27 na vitória do Timão, $ 3,10 no empate e $ 3,45 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,90 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 1,94 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,86, ou ímpar, pagando-se $1,99.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Santos x Corinthians DATA Quarta-feira, 13 de julho de 2022 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Leirson Peng (RS)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 (2) x (4) 1 Dep. Táchira Copa Sul-Americana 7 de julho de 2022 Santos 1 x 0 Atlético-GO Brasileirão 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Santos Brasileirão 16 de julho de 2022 19h (de Brasília) Santos x Botafogo Brasileirão 20 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 0 (5) x (6) 0 Corinthians Copa Libertadores 6 de julho de 2022 Corinthians 1 x 0 Flamengo Brasileirão 10 de julho de 2022

Próximas partidas